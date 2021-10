Kabasele trekt online van leer tegen Instagram: "Wanneer kunnen we iets rapporteren voor racisme?"

En blijkbaar konden sommige mensen het toch niet verkroppen dat Watford geen punten pakte tegen Leeds. Kabasele deelde op zijn Twitter-account een foto van iemand die reageerde met een banaan-emoji, een overduidelijke racistische provocatie.

Kabasele wou de reactie rapporteren maar kwam tot de conclusie dat 'racisme' geen aparte reden is om een bepaalde reactie te rapporteren. "Hey Instagram, laat me weten wanneer het mogelijk is om een reactie te rapporteren voor racisme en niet alleen omdat ze haatdragend zijn. 2021 en je wil dit nog steeds niet serieus nemen", klinkt het bij de verdediger.

Hey @instagram please let me now when it will be possible to clearly report a message for racial abuse and not only for hateful speech or symbol. 2021 and you still don't want to take care of this seriously 😔 pic.twitter.com/9vzStGMbRd