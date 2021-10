Ronald Koeman ziet de bui al hangen: "Wij zijn Barcelona en uiteindelijk draait het altijd om resultaten."

Ronald Koeman moest gisteren de wedstrijd bijwonen vanuit de tribunes omwille van een schorsing. Zo zag hij zijn ploeg verliezen met 2-0 van Atlético Madrid. Zijn dagen in Barcelona lijken dan ook geteld al heeft hij er zelf nog vertrouwen in.

"Het vertrouwen van Laporta is belangrijk", begint Koeman aan zijn persconferentie. "Ik gaf al eerder aan dat duidelijkheid belangrijk is. We hebben gisteravond gebeld en vanochtend spraken we over de teamkwesties, de clubkwesties en mijn kwesties. Ik heb de club gevraagd om duidelijkheid te geven over mijn positie. Dat is ook voor de spelers belangrijk." Hoe lang zijn baan nu veilig is, durft hij niet te zeggen. "Wij zijn Barcelona en uiteindelijk draait het altijd om resultaten."

Volgens Koeman was het gesprek met Laporta wel verhelderend. "Het was belangrijk dat duidelijk werd welk pad ze willen bewandelen, met mij of zonder mij als coach. Je kunt je baan niet goed uitoefenen als dat niet duidelijk is." De Nederlander wil nu vooruit kijken en is optimistisch gestemd. "We namen hier geen risico met Jordi Alba, Ansu Fati wordt fysiek steeds sterker en Ousmane Dembélé en Sergio Agüero keren spoedig terug. Zij hebben veel kwaliteit en geven ons opties voorin."