Suarez deelt sneer uit aan Koeman na doelpunt in topper maar ontkent achteraf

Zaterdagavond keken Atletico Madrid en FC Barcelona elkaar in de ogen voor een absolute kraker in de Primera Division. Uitblinker van de avond was Luis Suarez terwijl de Uruguayaanse spits vorig jaar nog afgedankt was door Koeman.

Het is geen fijne periode om Barça-fan te zijn. De Blaugrana lijkt in niets meer op de topclub van weleer. Vorig seizoen kwam Koeman erbij in Catalonië en een van zijn eerste daden was het opbellen van Luis Suarez om hem te laten weten dat hij niet meer in de plannen past van de Nederlandse oefenmeester.

Geen face-to-facegesprek, wel opbellen. Iets dat blijkbaar nog is blijven nazinderen bij Suarez. De aanvaller gaf zaterdag de assist voor de 1-0 van Thomas Lemar en zorgde zelf voor de 2-0. Zijn viering was afhankelijk nog bescheiden maar daarna maakte hij wel een telefoongebaar, een sneer richting Koeman?

September 2020: Koeman calls Suarez to tell him he’s not in his plans at Barcelona. Atletico sign Suarez.



De speler zelf ontkent echter dat het gebaar richting Koeman bedoeld was. "Ik wist op voorhand al dat ik mijn excuses zou aanbieden bij een goal, Barcelona heeft het zwaar. Dat gebaar van het telefoontje was om de mensen te laten weten dat ik nog steeds hetzelfde telefoonnummer heb. Voor Koeman? Nee, heb het mijn kinderen beloofd", klinkt het.