"We gaan er alles aan doen om dit toernooi te winnen"

Toby Alderweireld blikte vandaag vooruit op de halve finale van de Nations League. De Belgen zullen er alles aan doen om te winnen.

Donderdagavond spelen de Rode Duivels tegen Frankrijk in de halve finales van de Nations League. Het toernooi dient als vervanger van de vriendschappelijke wedstrijden, maar heeft aan belang gewonnen. Dat blijkt uit wat Alderweireld over het toernooi te zeggen had. "Nee, de Nations League heeft nog geen geschiedenis, maar er is toch al een verschil met de eerste editie. Uiteraard gaan we er alles aan doen om dit toernooi te winnen", verklaarde de ervaren verdediger.

Frankrijk-België is een heruitgave van de halve finale van het WK in 2018. Het sterrenelftal van Frankrijk is ook niet zomaar te verslaan. "Ik kijk ernaar uit om tegen jongens als Mbappé en Griezmann te spelen", geeft Alderweireld toe. "Bang ben ik niet. Ik wil mezelf laten zien en tonen dat we die jongens aan banden kunnen leggen. We moeten naar onszelf kijken. Wat Frankrijk doet, maakt niet zoveel uit. Dit is een mooi podium om te laten zien waarom we nummer één van de wereld zijn", concludeert de Rode Duivel.