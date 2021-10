Watford haalt voormalige succestrainer van Leicester binnen

Watford heeft een nieuwe coach: Claudio Ranieri neemt het roer over van de Premier Leagueclub.

Watford was op zoek naar een nieuwe trainer en meteen viel de naam van Claudio Ranieri. Vandaag raakte officiëel bekend dat hij de nieuwe trainer zal worden van de promovendus. Met zeven punten uit zeven wedstrijden staat Watford op de 15e plek in de Premier League.

Na het ontslag van Xisco Munoz neemt de Italiaanse voormalige succestrainer van Leicester het roer over. Hij tekent een contract voor twee jaar bij Watford. Opvallend is dat Ranieri de dertiende coach is bij Watford sinds de familie Pozzo de club overnam in 2012. De eerste opdracht voor Ranieri is een thuiswedstrijd tegen Liverpool binnen elf dagen.