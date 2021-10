Romelu Lukaku blikt terug op zijn doelpuntenrecord voor de Rode Duivels

Romelu Lukaku en de andere Duivels nemen het donderdagavond in de halve finales van de UEFA Nations League op tegen Frankrijk.

In een interview met de officiële UEFA-website blikte Romelu Lukaku op zijn doelpuntenrecord voor het nationale team. De Belsgische spits is namelijk de topscorer aller tijden bij de Rode Duivels met inmiddels al 67 doelpunten.

"In het begin scoorde ik niet meteen voor het nationale team. Het duurde even, maar toen ik me eenmaal bewezen had, wist ik dat ik kansen zou krijgen en dat de andere spelers me dat zouden gunnen. Trouwens, iedereen begon ook doelpunten te maken, niet alleen ik: Eden (Hazard), Kevin (De Bruyne), Dries (Mertens),... . We hebben echt kwaliteit in de aanval", aldus Big Rom.

"Voor mij werd het een feest, ik maakte continu doelpunten. Op een gegeven moment stopte ik met tellen en bleef ik spelen. We bleven onze wedstrijden winnen. Ik heb echt een hekel aan verliezen. Als ik scoor, maar we verliezen alsnog de wedstrijd, dan vind ik dat verschrikkelijk. Ik ben blij dat we zoveel wedstrijden hebben gewonnen, maar uiteindelijk is het belangrijkste om een trofee te winnen. Dat is wat me echt motiveert", concludeerde Lukaku.