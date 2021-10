Ronaldo rouwt om dood van vrouw ex-ploegmaat

José Semedo, ex-ploegmaat van Cristiano Ronaldo bij Sporting Lissabon, verloor zijn vrouw die plotseling overleed. De ster van Manchester United rouwt mee.

Afgelopen donderdag overleed de vrouw van José Semedo plotseling. Semedo is een ex-ploegmaat en goede vriend van Cristiano Ronaldo. Samen speelden ze in de jeugd van Sporting Lissabon. Ronaldo is in volle rouw en plaatste dit bericht op zijn Instagram.

"Er zijn momenten waarop alles op de achtergrond raakt, ook voetbal. Vorige week is onverwachts een fantastisch mens vertrokken, onze lieve Soraia, een geweldige moeder en echtgenote van een van de beste vrienden die het leven me heeft gegeven. Niets kan de pijn van mijn broeder José Semedo en de hele familie uitwissen, maar we zijn samen, zoals altijd, om deze zeer moeilijke tijd het hoofd te bieden. Rust in vrede mijn vriendin. We zullen je nooit vergeten”, schreef de Portugese superster van Manchester United.