La Liga-voorzitter Tebas beweert dat Barcelona Messi had kunnen houden.

Een opvallende uitspraak van La Liga-voorzitter Javier Tebas: "Barcelona had Messi kunnen houden als de club Memphis Depay en Sergio Aguero niet had gehaald". De voorzitter van de Spaanse competitie beweert dus dat Barcelona er zelf voor heeft gekozen om twee andere spelers te halen en zo Messi kwijt te spelen.

Of de fans van Barcelona achter die keuze staan is nog maar de vraag. Aguero speelde nog geen minuut voor Barcelona door een blessure aan zijn kuit en Depay blijkt ook niet de vedette te zijn die Barcelona gehoopt had.