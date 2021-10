Didier Deschamps: "België is een van de beste ploegen van Europa, maar mijn spelers hebben er zin in"

Didier Deschamps en Frankrijk staan te popelen om donderdagavond de degens te kruisen met de Rode Duivels, nadat het EK op een sisser uitdraaide.

Hoewel de Nations League (nog) lang niet dezelfde grandeur of waarde heeft als een EK of WK, zijn de vier Final Four-ploegen erop gebrand om zondag Portugal op te volgen op de erelijst.

"Alles aan gedaan"

Iets wat Didier Deschamps ook duidelijk stelde op zijn persbabbel woensdag. "We hebben er alles aan gedaan om die Final Four te bereiken. Frankrijk-België, Italië-Spanje: dat zijn toch prestigieuze affiches. We mogen niet vergeten dat er wel degelijk een titel op het spel staat. Ik ben competitief ingesteld, net als mijn spelers. Wij willen die trofee", was de Franse bondscoach eerlijk.

"Verwacht spektakelstuk"

"Voor mij is België samen met Italië een van de beste ploegen van Europa. Het is een ploeg die barst van het talent en kwaliteit. Ik verwacht een spektakelstuk. Mijn spelers kunnen niet wachten om een tegenstander van het niveau van België te treffen", besluit Deschamps.