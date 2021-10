Domper voor Ajax: doelman moet onder het mes en moet kruis maken over rest van het seizoen

De 39-jarige doelman begon aan het seizoen bij Ajax, maar moest in september afhaken met liesklachten. Woensdag maakte Ajax bekend dat Stekelenburg onder het mes moet en daardoor voor de rest van het seizoen aan de kant zal staan.

We are with you, Maarten 🙏



Maarten Stekelenburg will no longer be able to feature for Ajax this season. The goalkeeper has been sidelined for some time with an injury and now an operation will be required in order to achieve a full recovery.