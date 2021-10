Italië wil onverslaanbaar blijven tot en met WK

Italië is al sinds oktober 2018 ongeslagen, in totaal toch wel al liefst 37 wedstrijden lang. En dat is heel lang.

En dus is het stilaan de vraag wanneer de reeks zal stoppen, want hoe langer een reeks duurt hoe dichterbij de eerste nederlaag komt. WK 2022 "We willen alles winnen. Natuurlijk gaat onze reeks een keertje eindigen", beseft coach Roberto Mancini ook wel. "Maar ik hoop dat onze reeks zal blijven duren, minstens tot na het WK 2022", aldus nog de bondscoach van Italië.





