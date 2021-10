"Jason Denayer is helemaal fit": Roberto Martinez vol vertrouwen naar halve finale Nations League

Er stonden vraagtekens achter de naam van Jason Denayer, maar daags voor de wedstrijd bevestigde Roberto Martinez dat de verdediger Olympique Lyon klaar is om de strijd aan te gaan met Karim Benzema en co. "Jason is helemaal fit, Thorgan helaas niet."

België-Frankrijk, dan gaan de gedachten automatisch naar die zomeravond in 2018. Een kopbal van Umtiti dompelde België in diepe rouw. "Ik geloof dat we sterker geworden zijn dan drie jaar geleden", zei de bondscoach. "De groep spelers om uit te recruteren is groter geworden. Bovendien spelen de spelers nu langer samen, ze begrijpen elkaar beter."

Maar ook Frankrijk beschikt nog steeds over een indrukwekkende kern. "Ze hebben hun groep versterkt met enkele talentvolle jongeren. En dan is er nog Karim Benzema uiteraard. Wij, maar Frankrijk evengoed, zullen moeten opletten in verdedigend opzicht. We beseffen dat we hard zullen moeten werken om kansen te creëren tegen zo'n goed georganiseerd geheel. Ik hoop op een mooie wedstrijd voor de fans. Het zal hoe dan ook géén vriendschappelijke wedstrijd worden."

Of Roberto Martinez droomt van een finale tegen Spanje? "Ik zou heel blij zijn als we die finale zouden bereiken. Als dat tegen Spanje is, zou dat erg mooi zijn", besluit de bondscoach.