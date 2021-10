Tielemans toont geen schrik voor Frankrijk: "Wel opletten voor Pogba nu Kanté er niet bij is"

Youri Tielemans heeft op jonge leeftijd al veel meegemaakt, maar een finale met de nationale ploeg heeft hij nog niet bereikt. In de Final Four van de Nations League krijgt hij nu weer een kans. "We hebben geleerd uit die match tegen Italië."

De halve finale op het WK in Brazilië spookt nog steeds door de hoofden. "Een enorme ontgoocheling", noemde Youri Tielemans het. "Maar morgen wordt een heel andere match, denk ik. "Ik denk niet dat dat toernooi nog in hun hoofden zal meespelen. Dat Kanté er niet bij is? Dat maakt dat Frankrijk een andere ploeg is. Maar nu zullen we meer op Pogba moeten letten."

Die match werd beslist in één fase. "Da's jammer, want we hebben niet veel fouten gemaakt. We hebben ook kansen gehad. Morgen moeten we een grote match spelen. Details zullen opnieuw beslissen."

Ook zijn eigen prestatie zal mee bepalend zijn, want wie twijfelt dat hij start? Vanaken zit in een grote vorm, maar Tielemans moet toch de drager van de volgende generatie worden. "Ik stel me er niet te veel vragen bij. Mijn vorm is wat het is. Ik werk hard om beter te doen. We kennen geen al te goeie start bij Leicester en deze selectie kan me deugd doen."

Lukaku bij de besten? Zijn records spreken voor zich

De Rode Duivels zullen onder druk komen te staan bij momenten. Maar daar is de ploeg volgens Tielemans klaar voor. "Italië heeft ons op het EK pijn gedaan met zijn pressing. Tegen Tsjechië hebben we laten zien dat we op dat vlak hebben geleerd. Dat zullen we morgen tegen Frankrijk ook laten zien."

En maatje Lukaku moet ze dan maar binnentrappen. "Of hij één van de besten van de wereld is? Spreken zijn records niet voor zich? Het is bijna niet meer te tellen. Maar misschien moeten we het niet te veel over zijn sterktes hebben. Je weet wel, met de match van morgen...", sloot hij al lachend af.