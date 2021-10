Ex-Bruggeling toont zijn kunnen in La Liga: vijf doelpunten in acht wedstrijden

Arnaut Danjuma laat zich gelden aan de top van La Liga. De flankaanvaller is een vaste waarde op de linkse flank van Villarreal en is een smaakmaker in La Liga en de Champions League.

De Nederlander ging in 2018 van N.E.C naar Club Brugge als opvolger van Anthony Limbombe. Na een sterk seizoen vertok Danjuma in 2019 naar Bournemouth. Deze zomer maakte hij de overstap naar Europa League-winnaar Villarreal en dat heeft hij zich nog niet beklaagd. De aanvaller heeft al vijf goals gescoord in acht wedstrijden dit seizoen. Waarvan vier goals in La Liga en één in de Champions League. ¿@Danjuma? ¡DanjuMAGIC! šŸ¤©#LaLigaSantander pic.twitter.com/lHpkRuHZuV — LaLiga (@LaLiga) October 8, 2021





