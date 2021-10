Ex-bondscoach blijft optimistisch: "Rode Duivels kunnen WK winnen, steun hen!"

Na de nederlaag in de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk is het geloof in de Gouden Generatie bij veel voetballiefhebbers weggeëbd. Ex-bondscoach Georges Leekens blijft ondanks de nieuwe mokerslag optimistisch: "Het WK winnen kan nog altijd."

Ook bij Leekens (72) zat het donderdagavond hoog. Hij zag hoe de Rode Duivels in de tweede helft overlopen werden door een sterk Frans team. "Ik ervoer pijn. Voor mijn kinderen, want zo noem ik onze Rode Duivels. Ik ben hun grootste supporter", aldus Leekens in. "Als een tegenstander ons naar de keel grijpt, hebben we moeite om uit die ontknelling te geraken. Dat is een werkpunt."

Dat het helemaal voorbij is voor deze generatie Rode Duivels, wil Leekens niet gezegd hebben. "Zo zag ik Vertonghen in de eerste helft doorjagen tot over de middenlijn, en niet tegen de minsten. 'Rom' was andermaal fenomenaal. Ik ben overtuigd dat we het WK nog kunnen winnen in Qatar, al zal de druk dan weer wat groter zijn. Stilaan maakt men de eindbalans op van de gouden generatie. Winnen ze niets, dan zal dat als een falen beschouwd worden vanuit bepaalde hoeken. Ik kan niet hard genoeg beklemtonen hoe hard we deze ploeg moeten koesteren", besluit Leekens.