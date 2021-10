Geen Romelu Lukaku in Nations League-wedstrijd tegen Italië: aanvaller heeft de selectie verlaten

Morgen om 15u staat de wedstrijd in de Nations League voor de derde plaats op het programma. Onze Rode Duivels nemen het daarin op tegen Italië. De Italianen verloren hun halve finale namelijk van Spanje.

Niet echt een wedstrijd met veel inzet dus voor onze nationale ploeg en daarom lijken enkele sterkhouders deze match te zullen missen. Eén van hen is Romelu Lukaku, want de aanvaller heeft de nationale ploeg deze middag verlaten.

UPDATE: @RomeluLukaku9 has left the camp this afternoon. #DEVILTIME