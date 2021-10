Messi geeft toe wat de doorslag gaf bij zijn keuze voor PSG: "Bepaalde mijn beslissing voor een groot deel"

Lionel Messi is zowat de beste voetballer die de wereld ooit gekend heeft. Maar hij heeft altijd in zijn vertrouwde omgeving kunnen spelen. Nu hij daaruit weggerukt is, heeft hij het toch wat moeilijker.

Zijn vertrek bij Barcelona doet nog steeds pijn. “Ik dacht dat alleen de handtekening nog ontbrak”, zegt hij bij France Football. Maar ineens zat Barça in financiële moeilijkheden en konden ze hem niet meer betalen. “Het was heel lastig om te accepteren. Dat we ons huis moesten verlaten en dat mijn gezin zijn hele leven moest veranderen."

Dan werd het PSG, waar hij met Neymar een vriend en ex-ploegmaat terugvond. "Dat bepaalde mijn beslissing voor een groot deel, omdat ik wist dat ik naar een nieuw land vertrok en vanaf het begin moest starten. Doordat ik vrienden in de kleedkamer had, wist ik dat het makkelijk was om me aan te passen. En daar in had ik geen ongelijk, want het was eenvoudig om me thuis te voelen, vooral ook omdat veel spelers Spaans spreken. Op dit moment moet ik toegeven dat ik nog een beetje verloren loop. Ik moet de stad leren kennen om me écht thuis te voelen.”