Slecht nieuws voor Spanje in aanloop naar finale Nations League: sterkhouder is onzeker voor de wedstrijd tegen Frankrijk

Morgenavond staat de finale in de Nations League op het programma. Spanje neemt het daarin op tegen Frankrijk, maar de Spanjaarden zullen het misschien zonder Ferran Torres moeten doen.

Ferran Torres maakte enkele dagen geleden nog een sterke indruk in de halve finales van de Nations League. De aanvaller van Manchester City kon twee keer scoren voor Spanje in de 1-2 overwinning tegen Italië.

Dankzij Ferran Torres staat Spanje dus in de finale van de Nations League, maar de kans is bestaande dat ze het zonder Torres zullen moeten doen in deze finale. Bondscoach Luis Enrique vertelde zaterdag op de persconferentie namelijk dat Ferran Torres onzeker is na een tik op de voet in de wedstrijd tegen Italië.