Zeer opvallende transfer in de maak in Italië? AC Milan wil middenvelder wegplukken bij stadsrivaal Inter

Er is een straffe transfer in de maak in de Serie A. AC Milan zou er namelijk aan denken om Marcelo Brozovic binnen te halen. De middenvelder komt op dit moment uit voor Inter, de stadsrivaal van AC Milan.

Blijft Marcelo Brozovic volgend seizoen in Milaan voetballen, maar niet bij dezelfde club? De kans is bestaande, want de middenvelder vindt maar geen akkoord over een contractverlenging bij zijn huidige club Inter. Daarvan wil AC Milan profiteren. Volgens De Italiaanse krant Corriere dello Sport toont AC Milan namelijk heel wat interesse in de Kroaat. Brozovic zou echter wel enkel binnengehaald worden, als AC Milan geen akkoord vindt met Franck Kessié over een contractverlenging.