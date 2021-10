Wim De Conick vindt dat Roberto Martinez zich beter moet laten omringen

Wim De Coninck vindt dat Martinez zich beter moet laten omringen bij de Rode Duivels. Nu is er niemand die hem advies geeft langs de zijlijn volgens de analist.

"Hij staat daar tijdens een match altijd alleen", merkt De Coninck op bij Sporza. "Hij laat zich zelden of nooit adviseren. Er is nooit een assistent die aan zijn mouw komt trekken. Dat is bij andere landen toch anders. Van een Thierry Henry verwacht je toch ook dat die de dingen ziet en meer input heeft. Twee mensen weten altijd meer dan een. Dat lijkt toch het zwakke punt van Martinez."

Tot overmaat van ramp is er ook bij de KBVB niemand die Martinez af en toe kan terugfluiten. "Het is Martinez die zichzelf moet evalueren. HIj is ook technisch directeur. Dat is een probleem", besluit De Coninck.