België kan zich vanavond als eerste land via kwalificatiematchen plaatsen voor het WK 2022: Rode Duivels hebben er wel de hulp van Estland voor nodig

De Rode Duivels komen deze week niet meer in actie, maar er staan wel nog WK-kwalificatiewedstrijden op het programma. Zo staat er vanavond in de groep van de Rode Duivels onder meer de wedstrijd tussen Estland en Wales op het programma.

En deze wedstrijd is vrij belangrijk voor ons land, want als Wales er niet in slaagt om te winnen op het veld van Estland, zijn de Rode Duivels namelijk al zeker van de eerste plaats in hun groep. Dan is ons land volgens Koen Frans van Gazet van Antwerpen ook al zeker van een plaats op het WK in 2022.

Wales heeft nog drie matchen te gaan in de kwalificatiegroep en telt 8 punten minder dan de Rode Duivels. Bij een overwinning zouden ze dus de leidersplaats nog kunnen afsnoepen van ons land, maar deze kans lijkt uiteraard zeer klein.

Duitsland

Ook Duitsland kan vanavond al zeker zijn van een plaats op het WK. De Duitsers spelen tegen Noord-Macedonië en bij een overwinning van 'die Mannschaft' is het verschil tussen beide landen 9 punten, terwijl er dan nog maar twee wedstrijden op het programma staan.