UEFA kiest een opvallende naam als Speler van de Final Four in Nations League

De UEFA heeft de Speler van de Final Four van de Nations League bekendgemaakt. Een opvallende keuze.

De winnaar van de trofee Speler van de Final Four van de Nations League werd opvallend genoeg niet aan de winnende ploeg toegekend.

UEFA koos voor de Spaanse middenvelder Sergio Busquets. Nochtans verloor hij de finale met Spanje. “Hij controleerde beide wedstrijden, dicteerde hij het spel en maakte hij de spelers om hem heen beter”, klinkt het in de motivering.

Ook bondscoach Luis Enrique was heel dankbaar over het spel van Busquets. “Hij is een erg belangrijke speler voor ons en niet alleen omdat hij onze aanvoerder is. Hij brengt veel bij voor het team, zowel op als naast het veld. Hij zorgt voor rust en kalmte. Busquets is onze verdedigende basis, maar ook de basis van ons aanvallende spel.”