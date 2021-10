CEO van voetbalbond laat zich uit over toekomst Roberto Martinez

De Nations League werd een fikse tegenvaller en al snel werd er geopperd dat de bondscoach mocht opstappen. Zo ver lijkt het niet te komen.

De vierde plek op de Final Four van de Nations League, we hadden het met zijn allen natuurlijk graag anders gezien van de Rode Duivels. “Een teleurstelling, dat geef ik grif toe”, zegt Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, bij Het Nieuwsblad. “Ik denk dan vooral aan die eerste wedstrijd tegen Frankrijk. Het verlies tegen Italië wil ik relativeren, want dat was een veredelde oefenwedstrijd.”

Dat er een analyse en evaluatie komt is zeker, maar de vraag is maar wie dat moet doen. Want bondscoach Roberto Martinez moet eigenlijk geëvalueerd worden door de technisch directeur. En ook dat is Roberto Martinez.

“Ik ga me daarbij zeker laten adviseren, maar namen zal ik er nu niet opplakken. Geen commissie of comité. Het moeten ook niet té veel mensen zijn, anders zijn er te veel verschillende meningen. Dat merk je ook nu al in de vele analyses die zijn gemaakt.”

Al lijkt de positie van Martinez niet in twijfel getrokken te worden. “Maar voor alle duidelijkheid: Roberto Martinez is nog altijd de juiste man op de juiste plaats. We staan honderd procent achter hem. Maar we moeten hier lessen uit trekken. Dat zijn we aan onszelf verplicht.”