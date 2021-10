Filip Joos is duidelijk wat er moet gebeuren: "Bel hem voor de Rode Duivels"

Filip Joos hoopt dat de voetbalbond een trainerswissel bij de Rode Duivels zal doorvoeren en weet ook wie er gehaald moet worden.

Voor Filip Joos mag Roberto Martinez bij de Rode Duivels vervangen worden. Hij heeft meteen ook een opvolger klaar.

“Telefoneer naar Conte”, zegt hij in 90 Minutes op Sporza. “En speel in op zijn eergevoel. Kijk, je mag nog eens met je droomspits werken. Een jaar en dat is het geniale.”

Financieel mag er geen probleem zijn. “We hebben zes miljoen binnengehaald met de Nations League. We weten dat je bij een club twaalf miljoen kan verdienen. Kom bij ons en je kan wereldkampioen worden.”

Iets om hem helemaal over de streep te trekken? “Mancini heeft het EK gewonnen”, moet je er volgens Joos nog bijfluisteren.