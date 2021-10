🎥 N'Golo Kanté kan meer dan enkel verdedigen: schitterende actie op training bij Chelsea

Zo heeft ESPN FC een filmpje op Twitter gepost waarbij te zien is hoe Kanté enkele verdedigers voorbij gaat om dan de bal nog tegen de netten te duwen. Een knappe actie van de Franse middenvelder. U kan de beelden hieronder bekijken.

Not sure if this is Kante or Messi 😯



(via @ChelseaFC)pic.twitter.com/8QTl1kEQZK