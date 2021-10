Manchester City maakt werk van de toekomst: goudhaantje gaat nieuw contract tekenen voor zes seizoenen

Bij Manchester City hebben ze heel wat talent rondlopen en de jonge middenvelder met misschien wel het meeste talent, staat op het punt om zijn contract bij de Engelse topclub te verlengen.

Phil Foden staat al enkele jaren bekend als één van de grootste Engelse talenten in de Premier League. Bij Manchester City willen ze er uiteraard alles aan doen om de middenvelder nog heel lang op de club te houden.

Volgens ESPN is er ook een contractverlenging in de maak, want Foden zou een nieuw contract kunnen tekenen bij Manchester City, waardoor hij zes jaar langer in het Etihad stadion te zien zal zijn. Foden heeft voorlopig nog drie jaar op zijn huidig contract staan.