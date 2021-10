Roberto Martinez twijfelt: "Ik heb nog niet beslist of ik blijf na Qatar"

Bondscoach Roberto Martinez lag onder vuur na de tegenvallende prestaties op de Nations League.

Bij de voetbalbond wordt er echter niet getwijfeld aan zijn positie. Martinez staat alvast niet echt stil bij zijn toekomst.

“Ik heb nog niet beslist of ik blijf na Qatar. Als ik over mijn toekomst praat, probeer ik niet te diep te gaan”, zegt hij in een interview met La Dernière Heure.

Want de nationale ploeg coachen is een vak apart. “We bouwen aan een mooi en ambitieus project. Ik heb geleerd dat het coachen van een nationaal team niet hetzelfde is als het coachen van een club, emotioneel gezien.”

Hij kwam ook nog even op de situatie van Eden Ha zard terug. “Zijn eerste helft tegen Frankrijk gaf me veel vertrouwen, maar de waarheid is dat Eden fysiek niet fit genoeg is om 90 minuten te spelen. Het is belangrijk om geduld te hebben.”