Ballon d'Or: Zinedine Zidane geeft zijn grote favoriet

Binnen een zestal weken weten we wie de volgende Ballon d'Or wint en in zijn prijzenkast mag steken.

Steeds meer mensen geven ondertussen hun persoonlijke favoriet aan, zo ook Zinedine Zidane. Hij heeft gekozen voor Karim Benzema.

Eer

Zidane kent de Fransman goed, want had hem onder zijn hoede van 2016 tot 2021 als T2 of als trainer. "Hij verdient die prijs", aldus Zidane tegen Telefoot.

"Het is een ongelooflijke speler. Hij kan alles en het is een eer om hem gecoacht te mogen hebben. En ook naast het veld is hij heel nederig."