Tottenham wint bij Newcastle in partij die opgeschrikt wordt door hartfalen fan

Tottenham won zondagmiddag met 2-3 op het veld van Newcastle United. Het Premier Leagueduel lag een tijdje stil nadat een fan onwel werd en in de tribunes gereanimeerd moest worden.

Vlak voor de rust heerste er plots onrust, toen bleek dat een fan onwel was geworden. Tottenham-speler Eric Dier vroeg om een defibrillator, waarna dokters van Tottenham en Newcastle de reanimatie startten. De ref legde de partij stil. Ondertussen liet Newcastle United weten dat de fan het naar omstandigheden goed stelt.

The supporter who was in need of urgent medical assistance has been stabilised and is on their way to hospital.



Our thoughts are with them. 🖤🤍 — Newcastle United FC (@NUFC) October 17, 2021

The supporter who was in need of urgent medical assistance has been stabilised and is on their way to hospital.



Our thoughts are with them. 🖤🤍 — Newcastle United FC (@NUFC) October 17, 2021

Newcastle United was nochtans goed aan de partij begonnen, dankzij een vroeg doelpunt van Callum Wilson. Tottenham zette echter snel orde op zaken via Ndombele en Kane, die op de achtste speeldag eindelijk zijn rekening opent in de Premier League. In de blessuretijd van de eerste helft legde Son de wedstrijd in een beslissende plooi.

In de slotfase pakte Shelvey nog rood. De 2-3 van Newcastle United, na een eigen doelpunt van Eric Dier, was enkel goed voor de statistieken. Tottenham komt dankzij deze zege de top vijf binnen, Newcastle staat op de voorlaatste plaats met amper 3 op 24.