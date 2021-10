🎥 Vitesse-fans komen met schrik vrij nadat tribune het begeeft

Vitesse Arnhem won zondagmiddag de derby op het veld van NEC. Na afloop gingen de spelers de zege vieren met de meegereisde fans, waarna het bijna goed fout ging.

Toen de Vitesse-fans collectief sprongen, begaf een deel van de tribune van de Goffert het. De fans kwamen met de schrik vrij, want voor zover bekend raakte niemand gewond. Gelukkig maar, want de averij had een stuk hoger kunnen oplopen.

Het stalen huisje, een opslagplaats voor de horeca, dat onder het uitvak in De Goffert staat en dat erger heeft voorkomen. Bij totale instorting hadden hier gewonden en mogelijk doden gevallen. Nu is er zover bekend geen persoonlijk letsel. #necvit pic.twitter.com/7KL5WYy0hu — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) October 17, 2021

Vitesse won het duel op bezoek bij aartsrivaal NEC met het kleinste verschil, dankzij een vroeg doelpunt van Nikolai Baden. Loïs Openda werd in de slotfase naar de kant gehaald bij Vitesse, dat opschuift naar plaats zes in de Eredivisie.