🎥 Westerlo verstevigt leidersplaats in 1B, met dank aan buitenspelgoal

Westerlo won ook haar vierde uitwedstrijd van het seizoen. Op bezoek bij RWDM volstonden vijf dolle minuten voor drie punten. Al hadden de kemphanen het nodige geluk bij de 0-2, waar buitenspel van De Cuyper niet werd opgemerkt door de assistent-ref.

RWDM zette in een kansarme openingsfase zijn voet naast de soevereine leider in 1B. Op het halfuur duwde Westerlo het gaspedaal in. Dat leidde tot de 0-1 van Maxim De Cuyper. De huurling van Club Brugge strafte een aarzeling in de RWDM-defensie genadeloos af. Enkele minuten later was De Cuyper ook betrokken bij de 0-2.

De Cuyper bediende Erdon Daci aan de tweede paal, die het leer maar binnen te duwen had. Uit de herhaling bleek dat De Cuyper duidelijk buitenspel stond. Van een VAR is vooralsnog geen sprake in 1B, waardoor het Westelse feestje mocht doorgaan.

Vlak na de pauze zorgde Nicolas Rommens (ex-Westerlo) vanop elf meter voor de aansluitingstreffer, maar dichter kwam RWDM niet meer. In de slotfase waren Bernat (paal) en De Cuyper (bal van de lijn gered door Mpati) nog dicht bij de verlossende treffer, die er uiteindelijk niet kwam.

Westerlo blijft comfortabel aan de leiding in 1B. De kemphanen tellen intussen zeven punten meer dan dichtste achtervolgers Waasland-Beveren en Lommel.