OFFICIEEL: Moeskroen heeft de opvolger van Enzo Scifo aangeduid

Moeskroen heeft een opvolger beet voor Enzo Scifo, die vanwege tegenvallende resultaten geen trainer meer is van 'Les Hurlus'. Moeskroen rekent op een vertrouwd gezicht om de situatie in 1B recht te trekken. Het geeft José Jeunechamps alle vertrouwen.

Jeunechamps is de man die volop de steun geniet van technisch directeur Philippe Saint-Jean. Jeunechamps kent de spelergroep zeer goed en is dus best geplaatst om de belangrijke sportieve belissingen te nemen, in de hoop om op korte termijn voor een kentering te kunnen zorgen.

Tijdens zijn trainerscarrière heeft José Jeunechamps ook al heel wat woelige watertjes doorzwommen. Zowel bij Standard als bij Cercle was hij interim-coach. Bij OHL en Antwerp maakte hij deel uit van de techniche staf als assistent-coach.

ℹ️ 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹: 𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗝𝗲𝘂𝗻𝗲𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 𝗿𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗧𝟭 ! https://t.co/tBcHwcrWLY — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) October 19, 2021

Dit seizoen ging Jeunechamps ook in die functie aan de slag bij Moeskroen. Hij stapte vorige maand op, maar neemt na het ontslag van Enzo Scifo nu zelf over als T1. Moeskroen staat momenteel laatste in 1B en heeft slechts twee punten gepuurd uit acht wedstrijden.