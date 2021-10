Duitse hooligans kwamen in grote getale naar Genk en schoppen rel tijdens Youth League-match

Het was even schrikken in Genk gisteren. Tijdens de Youth League-wedstrijd tussen Genk en FC Köln kwam er ineens een grote groep gemaskerde mannen uit het Duitse vak gestormd. Die gingen de confrontatie aan met de thuisfans en de politie moest tussenbeide komen.

Het ging om een honderdtal leden van de harde kern. Tijdens de rust begaf een deel van de groep zich over het spelersveld naar het supportersvak van de thuisploeg, waar het tot een confrontatie kwam. De groep werd door een snelle tussenkomst van politie en stewards uit elkaar gedreven. De Keulense supporters vertrokken daarna snel huiswaarts. De wedstrijd kon hervat worden na een beperkte vertraging. KRC Genk won de wedstrijd trouwens met 3-1. (Belga) In der Halbzeit des heutigen #UEFA #YouthLeague-Spiels griffen #Köln-Fans die Heimfanszene vom #KRC #Genk an: #KRCKOE #Effzeh #UYL https://t.co/r1uvOt5zgS pic.twitter.com/SnhTJyMPCo — Faszination Fankurve (@FasziFankurve) October 19, 2021