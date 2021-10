Ineens steenrijke Newcastle zet zoals verwacht trainer op de keien en gaat waarschijnlijk voor topnaam

Steve Bruce is niet langer de trainer van Newcastle United. De twee partijen gingen in "onderling overleg" uit elkaar, laat de club weten. Al is het publiek geheim dat de nieuwe Saoedische eigenaars een grote naam willen binnenhalen.

Dat Bruce op de wip zat, werd al geschreven sinds Newcastle door de Saoedische investeringsgroep werd overgenomen. Newcastle staat pas 18de met amper drie punten. Bruce was ruim twee jaar in dienst in Newcastle.

Het proces van het aanstellen van een nieuwe hoofdcoach is in volle gang. Onder meer Lucien Favre, Paulo Fonseca en Eddie Howe zouden op de shortlist staan. Van interesse in Roberto Martínez is geen sprake. Voorlopig neemt Graeme Jones, ex-assistent van de Rode Duivels, de honneurs waar als T1.