Steve Bruce lucht zijn hart: "Ik hoorde dat ik een 'fat waste of space' was"

Niet geheel tegen de verwachtingen in werd Steve Bruce vandaag ontslagen bij Newcastle United. En eigenlijk is dat een opluchting, want hij voelde zich er niet gewenst. En dat hij nog 9,5 miljoen euro meekrijgt, helpt ook.

“Toen ik bij Newcastle kwam, dacht ik dat ik alles wel kon hebben wat naar me gegooid zou worden. Maar het was heel, heel moeilijk”, zegt hij bij The Daily Telegraph. “Ik had het gevoel dat ik nooit gewild was, dat mensen wilden dat ik faalde. Ik las constant dat ik zou falen, dat ik waardeloos, een fat waste of space of een tactisch incapabele idioot was. Vanaf dag één.”

“Zelfs als we het qua resultaten goed deden, kreeg ik te horen dat het de manier van voetballen slecht was of dat we geluk hadden. Het was belachelijk. Ik heb geprobeerd ervan te genieten. Ik genoot van het gevecht, om mensen hun ongelijk te bewijzen. Maar het eist op een gegeven moment zijn tol”, stelt Bruce.