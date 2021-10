Grote gelijkenissen tussen Club Brugge en Ajax? "Dat moet nog veranderen"

Volgens Youri Mulder zijn de gelijkenissen tussen Club Brugge en Ajax Amsterdam bijzonder treffend te noemen.

Mulder was als analist aan de slag bij Ziggo Sport en nam de wedstrijden van Club Brugge en Ajax in de Champions League onder de loep.

Al is het natuurlijk niet van tel om resultaten tegen Manchester City met Dortmund met elkaar te vergelijken. “Ajax en Brugge zijn twee goed geleide clubs. Met beide een goeie trainer. Er is een duidelijk beleid - goeie spelers die vertrekken, worden op de juiste manier vervangen”, zegt Mulder.

Toch moet Brugge nog wat extra stappen zetten. “Het stadion is al een belangrijk verschil. Nu Brugge kan bouwen, is dat alweer een stap omhoog. En ze spelen jaar in jaar uit Champions League, wat veel geld opbrengt. Dan is het aan de leiding om ervoor te zorgen dat je dit consistent volhoudt. De coach speelt daarin een heel belangrijke rol. Hij zorgt voor continuïteit.”

Sportief is de weg nog lang. “Stapsgewijs moet Brugge verder zien te komen. Het is een voordeel dat spelers over heel Europa al iets minder geld verdienen, mede door de coronacrisis. Als Chelsea of Juventus komen, wordt het lastig. Maar een speler van Ajax kan tegen een Duitse subtopper wel al eens zeggen dat hij liever blijft. Zover is het voor Club Brugge nog niet, maar mits een goed beleid kan daar op termijn wel verandering in komen.”