20-jarige Belgische aanvaller maakt indruk bij PSV

Yorbe Vertessen is één van de vele landgenoten die aan hun carrière werken in Nederland. Bij PSV zijn ze danig onder de indruk van het voormalig jeugdproduct van Westerlo.

"Kijk naar Lionel Messi of Robert Lewandowski, die in hun jonge jaren ook nog niet zo effectief waren. Yorbe zal vaker in dit soort situaties moeten komen en dan minder hectisch worden. Ik ben ervan overtuigd dat hij mogelijkheden heeft om voor PSV een topspeler te worden en vergeet ook niet dat hij twee jaar heeft stilgestaan door een blessure”, zei Schmidtj aan Het Eindhovens Dagblad.

Vertessen speelde dit seizoen al 17 keer in de hoofdmacht van PSV en daarin kon de jonge aanvaller al driemaal scoren en gaf hij drie assists.