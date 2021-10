🎥 Ex-speler van de Jupiler Pro League solliciteert voor owngoal van het jaar

Kent u Stefano Marzo nog? De ondertussen 30-jarige verdediger speelde voor Lokeren en Beerschot nog in de Jupiler Pro League maar speelt ondertussen in de Nederlandse tweede klasse.

Bij Roda JC is Marzo een vaste waarde in de Keuken Kampioen Divisie. In twaalf wedstrijden was hij zelfs al goed voor twee doelpunten en stond hij telkens aan de aftrap.

Roda JC nam het zaterdagnamiddag in het eigen stadion op tegen FC Emmen. Om in de running te blijven voor promotie, kon Roda maar best winnen.

Na een leuk wedstrijdbegin stond het al na een kwartier 1-1. Even over het halfuur lepelt Emmen-speler Mendez een voorzet richting de tweede paal waar geen medespeler staat. Marzo twijfelt echter zo hard in welke richting te koppen, dat hij de bal dan maar in eigen doel kopt. Een beetje lullig... Tot overmaat van ramp verliest Roda de wedstrijd met 1-2.