Ronald Koeman slechtste trainer in decennia bij Barcelona? Opvallende statistiek waarschuwt de Nederlander

Ronald Koeman ligt al een lange tijd onder vuur bij FC Barcelona. De Nederlandse trainer doet het niet erg goed bij de club. Dat bewijst ook deze statistiek.

FC Barcelona staat momenteel op de zevende plek in La Liga. Met 3 op 9 staan ze ook slechts derde in hun groep in de Champions League. Je kan dus wel begrijpen waarom trainer Ronald Koeman onder vuur ligt bij de Catalanen. Morgen speelt Barcelona in eigen huis tegen Real Madrid, de derde uit de stand. Het zal een wedstrijd worden op het scherpst van de snee. Als Barcelona weet te winnen, komen ze boven Real Madrid te staan, maar eenvoudig zal dat niet worden.

Barcelona verloor namelijk de laatste twee wedstrijden onder Koeman tegen Real Madrid. Als hij morgen zijn derde El Clásico op een rij verliest, dan zal hij de eerste trainer zijn in maar liefst 85 jaar die dat doet. De laatste trainer die drie keer op een rij verloor tegen Real Madrid was Patrick O’Connell in het seizoen 1935/1936. Koeman zal er dus alles aan doen om dit te vermijden.

Beter dan Rijaard

Opvallend is wel dat Koeman het qua punten per wedstrijd niet zo dramatisch doet bij Barcelona. Gemiddeld gezien pakken de Catalanen 2,02 punten per wedstrijd onder de huidige coach. Hij doet daarmee beter dan onder andere landgenoten Frank Rijkaard (1,99 p.p.w.), Johan Cruyff (1,90 p.p.w.) en Louis Van Gaal (1,86 p.p.w). Om te schetsen, Pep Guardiola behaalde in zijn periode met Barcelona gemiddeld gezien 2,36 punten per wedstrijd.