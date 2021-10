Twee mythische ex-clubs gaan overleden ster eren in de Maradona Cup

Diego Maradona overleed in november 2020. Maar de Argentijn zal altijd voortleven in de voetbalharten. En dat willen twee ex-clubs eren.

FC Barcelona en CA Boca Juniors gaan op veertien december de eerste editie van de Maradona Cup spelen. Op die manier willen beide ex-clubs van Pluisje zijn overlijden herdenken en de voormalige wereldster eren.

Opvallend: de wedstrijd zal niet in Barcelona of Buenos Aires gespeeld worden. De Maradona Cup gaat door in Riyad in Saoedi-Arabië. Op die manier moeten de Catalaanse spelers nog meer kilometers afleggen in een al overvolle kalender.