Mark van Bommel betaalt het gelag

Na ettelijke nederlagen op een rij was het einde verhaal voor Mark van Bommel bij Wolfsburg. Dat lag al even in de pijplijn.

De supporters hadden hem al met boegeroep naar buiten geroepen en waren al in opstand gekomen, het bestuur heeft ondertussen ook besloten. Einde verhaal Mark van Bommel is niet langer coach van de Wolven. De Nederlandse coach kwam deze zomer pas aan in Wolfsburg, maar het verhaal is dus geschreven. De club was goed begonnen aan het seizoen, maar verloor de voorbije weken wedstrijd na wedstrijd. Koen Casteels, Aster Vranckx, Dodi Lukebakio en Sebastiaan Bornauw zullen binnenkort een nieuwe coach moeten verwelkomen.