Christian Benteke komt weer boven water bij Crystal Palace: "Nog steeds de kwaliteiten voor internationaal niveau"

Op zijn dertigste lijkt Christian Benteke dit seizoen weer helemaal boven water te komen bij Crystal Palace. Benteke begon in de laatste twee competitiewedstrijden in de basis en scoorde telkens.

René Vandereycken is nog steeds overtuigd van de kwaliteiten van de 42-voudige international, zo geeft hij aan in Het Nieuwsblad. "Om te renderen, moet Benteke gesteund worden door medespelers, hij is niet de spits die het alleen gaat forceren."

"Bij de U17 was Benteke zwaarder en minder wendbaar. Als atleet is hij enorm geëvolueerd. Hij is dankzij zijn looptechniek veel sneller dan veel mensen denken.Grote spitsen trekken zich vaak op gang met lange passen, maar Benteke versnelt met kleinere pasjes."

Bij de Rode Duivels kwam Benteke de laatste jaren weinig in het stuk voor. Toch wil Vandereycken hem nog niet afschrijven. "Hij heeft nog steeds de kwaliteiten voor internationaal niveau. Maar Batshuayi heeft een voorsprong door zijn verleden bij de Rode Duivels. Presteert hij bij Besiktas, zal hij de voorkeur krijgen."