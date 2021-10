Manchester United blijft (voorlopig) vertrouwen behouden in Ole Gunnar Solskjaer, maar het heeft gevolgen: twee middenvelders willen vertrekken

Bij Manchester United zitten ze in een crisis. De ploeg verloor het voorbije weekend met duidelijke 0-5 cijfers van Liverpool en ook in de wedstrijden daarvoor draaide het niet voor de ploeg van Solskjaer.

Toch blijft het bestuur van Manchester United het vetrouwen behouden in de Noorse manager voor de wedstrijd tegen Tottenham, wat niet op veel appreciatie in de kleedkamer kan rekenen. Zo zouden twee spelers willen vertrekken als Ole manager zou blijven de komende weken/maanden.

Volgens Fabrizio Romano is één van deze spelers Donny van de Beek. Niet verrassend, want de Nederlander krijgt maar geen kansen van de Noor. Dit seizoen is hij in nog geen enkele wedstrijd gestart in de Premier League. De middenvelder zou al in januari kunnen vertrekken als Solskjaer dan nog manager is.

De andere middenvelder, is Paul Pogba. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af en de Fransman is volgens verschillende media niet van zin om zijn contract te verlengen als Solskjaer aan boord blijft, ook al heeft hij het wel naar zijn zin bij Manchester United. De sterspeler zat de voorbije wedstrijden echter op de bank, wat voor een discussie zorgt tussen de speler en de trainer.