🎥 Antoine Griezmann maakt zijn eerste competitiedoelpunt na terugkeer bij Atletico Madrid

Antoine Griezmann keerde deze zomer terug naar zijn oude club, Atletico Madrid. Vandaag maakte hij z'n eerste doelpunt sinds zijn terugkeer in La Liga.

Antoine Griezmann had eerder al drie keer gescoord in de Champions League.Tegen AC Milan maakte hij één doelpunt en tegen Liverpool prikte de Fransman twee keer. In de competitie stond Griezmann na negen wedstrijden nog steeds droog. Ook een assist wist hij nog niet uit de delen. Vandaag speelde Atletico een belangrijke wedstrijd op het veld van Levante, want als ze wonnen kwamen ze terug in de top vijf.

Atletico, met landgenoot Carrasco in de basis, had slechts een tiental minuten nodig om de ban te breken. Antoine Griezmann kon makkelijk de bal tegen de netten koppen op assist van Felipe. In totaal is het de 137ste keer dat de Fransman weet te scoren voor Atletico Madrid.