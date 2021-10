Serieus? Beckham onder vuur na deal van 175 miljoen euro met Qatar

Voormalige sterspeler David Beckham ligt zwaar onder vuur. De Engelsman maakte een lucratieve deal met Qatar voor zo'n 175 miljoen euro.

David Beckham is al lange tijd een bekend gezicht in de reclamewereld. Adidas, Pepsi, H&M en Gilette zijn slechts enkele van de merken waar de voormalige sterspeler van onder andere Manchester United en Real Madrid reclamedeals mee sloot in het verleden. Nu zou hij een deal van zo'n 175 miljoen euro gesloten hebben met Qatar om een van de gezichten te worden van het WK 2022.

Dat Beckham geld krijgt in de ruil voor promotievideo's te maken is opzich niet zo vreemd, maar dat hij in zee gaat met Qatar vinden organisaties als Amnesty International echt niet kunnen. Bij de bouw van de stadions voor het WK kwamen duizenden arbeidsmigranten om het leven. Ze werden er uitgebuit voor een minimumloon en werkten is slechte omstandigheden. Dat strookt niet met de 175 miljoen euro die David Beckham zelf zal opstrijken.