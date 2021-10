CEO Inter Milan: "Op het veld is er niet veel verschil tussen Lukaku en Dzeko"

De CEO van Inter Milaan deed enkele dagen geleden nogal een vreemde uitspraak. Hij beweert dat Romelu Lukaku niet beter is dan Edin Dzeko, die hij haalde als vervanger van de Belgische spits.

De CEO van Inter Milaan, Giuseppe Marotta, werd enkele dagen geleden geïnterviewd door de Italiaanse krant Corriere Della Sera. Hij werd gevraagd wat hij er van vond dat Romelu Lukaku en Achraf Hakimi nu bij Chelsea en PSG spelen. "Ik heb Lukaku laten gaan voor 115 miljoen euro en hem vervangen door een transfervrije Edin Džeko. Op het veld is er niet veel verschil tussen die twee", vertelde de CEO van Inter.

Hij voegde er nog aan toe dat Lukaku vertrokken is om elders het dubbele te verdienen. "In 2000 verdiende je in Italië het best als voetballer, maar dat is nu niet meer", verklaarde hij. De uitspraak lijkt zeer ongelukkig nadat Lukaku Inter Milaan vorig seizoen de titel bezorgde en verkozen werd tot beste speler van de Serie A. Momenteel staat Inter op de derde plek, achter AC Milaan en Napoli. Dzeko maakte in 10 Serie A wedstrijden zeven doelpunten en gaf ook twee assists.