Falcao geeft Ronald Koeman genadeschot: Nederlander ontslagen na nieuwe nederlaag

Ronald Koeman betaalt het gelag voor de matige resultaten in eigen land en de Champions League. Woensdag ging Barcelona met 1-0 onderuit bij Rayo Vallecano, na een doelpunt van Radamel Falcao.

Dat was de spreekwoordelijke druppel voor Joan Laporta, die de Nederlander enkele uren na de match op de keien zette.

"Barcelona wil Koeman bedanken voor wat hij voor de club betekend heeft en wenst hem het allerbeste in zijn professionele carrière", klinkt het sec in een statement van de club.

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach