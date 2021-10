🎥 Ex-Club Brugge & Genkdoelman pakt uit met twee geweldige dubbele reddingen

Mathew Ryan is een naam die bij velen nog wel een belletje zal doen rinkelen. De voormalige doelman van Club Brugge en KRC Genk speelt momenteel voor Real Sociedad in de Spaanse La Liga. Vandaag pakte hij uit met een weergaloze redding.

Mathew Ryan stond tussen 2013 en 2015 tussen de palen bij Club Brugge. De Australische doelman maakte een zeer goede indruk en versierde dan ook een mooie transfer naar Valencia. Daar kon hij nooit echt doorbreken en zo belandde hij in 2017 op uitleenbasis bij KRC Genk.

Na zijn avontuur bij Genk werd Ryan voor zes miljoen euro aangetrokken door Brighton. De Australiër was er een vaste waarde in doel. Vorig seizoen werd Ryan een half seizoen uitgeleend aan Arsenal, de club van zijn dromen. Deze zomer liet Brighton hem voor goed gaan. De doelman tekende een contract voor twee seizoenen bij Real Sociedad. Vandaag stond hij slechts voor de tweede keer aan de aftrap, want normaal gezien is Alex Remiro de eerste doelman. Hij bedankte voor de speelkans met twee geweldige dubbele reddingen tegen Celta de Vigo.