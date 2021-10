Karim Benzema er niet bij tegen Elche voor Real Madrid

De Franse aanvaller moet verstek laten in het duel tegen Elche dit weekend.

Karim Benzema zal zaterdagmiddag er niet bij zijn voor Real Madrid tegen Elche. De topscorer van de 'Koninklijke' is niet mee opgenomen in de selectie. Een primeur: de Fransman had namelijk nog geen wedstrijd voor Real Madrid gemist sinds de start van het seizoen.

Benzema krijgt doelbewust van trainer Carlo Ancelotti wat extra rust dit weekend, aldus de media in Madrid. In 13 wedstrijden scoorde Benzema 11 doelpunten en leverde 8 assists. Hij is dit seizoen veruit de meest beslissende speler voor Real.