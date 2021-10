De Bundesliga gaat voor een winterstop van twee maanden volgend jaar

Het seizoen 2022-2023 gaat op vrijdag 5 augustus van start. Van 14 november tot 19 januari ligt de competitie stil. Beginnen doen ze in Duitsland op 5 augustus, de winterstop is gepland van 14 november tot 19 januari. Zo krijgen de spelers die deelnemen aan het WK en het ver schoppen in het toernooi nog voldoende rust.

Het WK begint op 21 november, de finale staat op 18 december gepland.

Bundesliga:

▪️ Matchday 1: 5-7 August 2022

▪️ Matchday 34: 27 May 2023



Bundesliga 2:

▪️ Matchday 1: 15-17 July 2022

▪️ Matchday 34: 28 May 2023 pic.twitter.com/GhjjSo2Up4